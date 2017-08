Broarbejde spærrer spor på Roskildevej

Vejdirektoratet skal reparere broen, der fører Roskildevej i retning mod København hen over Motorring 3 (M3) ved Brøndby. Arbejdet vil foregå i perioden fra mandag den 7. august til slutningen af oktober.

Det er broens isolering mod fugt, der skal udskiftes. Desuden skal dele af betonen repareres, og der skal etableres sikring mod duer under broen.

Arbejdet vil primært foregå i dagtimerne. På Motorring 3 (på broens underside) vil det være nødvendigt i korte perioder at spærre et enkelt kørespor udenfor myldretiderne.

På Roskildevej vil først den ene halvdel af broen blive spærret, således at trafikken kan passere på den anden halvdel. På et tidspunkt vil der så blive byttet om på siderne, så trafikken føres over i modsatte side.

Der vil under hele arbejdet være adgang for både biler, cyklister og fodgængere i begge retninger. Mens arbejdet står på, vil der dog være hastighedsbegrænsning på 40 km/t gennem broarbejdet.

Broarbejder er altid meget afhængige af vejret, og derfor kan der være dage, hvor der ikke kan arbejdes.

Vejdirektoratet beklager generne og vil forsøge at blive færdig hurtigst muligt.

For yderligere information om dette og andre vejarbejder, se www.trafikinfo.dk.