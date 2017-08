CHGP 2017 slog alle rekorder

I forrige weekend besøgte 38.180 tilskuere Bellahøj, og forvandlede Copenhagen Historic Grand Prix 2017 til en flot historisk motorsportsweekend. Det var 17. gang Copenhagen Historic Grand Prix blev afholdt i København, og femte år Bellahøj var vært for det unikke arrangement.

Over weekendens to dage gæstede hele syv historiske racerklasser, sammen med flere opvisningsklasser og den moderne DTC-serie, området omkring den tidligere Dyreskueplads, der var omdannet til et omfattende aktivitetsområde med store temaskabte biludstillinger og familievenlige underholdningsindslag.

Sammen med flere end 235 racerkørere var også de største profiler fra ind- og udland til stede ved dette års arrangement. CHGP Ambassadør Tom Kristensen havde taget to racerkollegaer fra sin tid i Japan med til løbet i København i form af svenske Richard Rydell og den tidligere Formel 1-verdensmester Jacques Villeneuve fra Canada.

De havde selskab af de danske Le Mans-piloter Marco Sørensen, Nicki Thiim og Michael Christensen samt Hass Formel 1-køreren Kevin Magnussen.

600.000 kr. til syge børn

Det var dog ikke kun på publikum- og deltagerantal, at Copenhagen Historic Grand Prix satte rekord i weekenden. I velgørenhedsløbet, Race for Riget, hvor publikum lørdag og søndag har mulighed for at købe sig til en køretur i et stort felt af ekstravagante sportsvogne og racerbiler med kendte profiler bag rattet, blev forrige års indsamlingsrekord overgået.

Søndag eftermiddag modtog Charlotte Blix, der er daglig leder af BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet, en check på rekordbeløbet 600.000 kr., hvilket bringer den samlede donation siden 2010 op på 3 millioner kroner.

Adm. direktør for Copenhagen Historic Grand Prix, Jens Peter Lange, udtaler: ”Vi kan i organisationen se tilbage på dette års udgave af CHGP med stor begejstring og ekstrem stolthed. Vi har oplevet markant fremgang i både antal deltagere, udstillere og ikke mindst på tilskuerfronten med dette års rekordbesøg på hele 38.180 tilskuere. Det er meget glædeligt og vidner om, at vores stræben efter at levere en komplet og indholdsrig motorsportsweekend har virket.

Den enorme støtte fra alle fronter er opløftende, og vi ser allerede nu frem til at løfte arrangementet yderligere i 2018.”