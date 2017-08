Der er lagt op til revanche

Det så længe godt ud for Brønshøj i 2. divisionskampen mod Næstved. Oskar Tranberg bragte Hvepsene på 1-0 allerede efter seks minutter på en flot lob-aflevering af Kevin Bechmann Timm. Samme Timm var tæt ve på et udfordrende hovedstød at bringe Brønshøj på 2-0 små fem minutter senere, men ifølge Brønshøj-observatør Christian Haslund fik Næstveds målmand Viktor Anker akkurat vippet bolden over mål.

Efter en halv time måtte Brønshøjs målscorer Tranberg desværre udgået efter et slag, men erstatningen Zakaria El-Ouaz kom ind og leverede en udmærket indsats. Frem mod pausen havde Hvepsene flere gode forsøg, men Næstved slap med skrækken – også i starten af 2. halvleg, da Kristoffer Munksgaard misbrugte en kæmpe chance.

Kort efter pausen blev Brønshøj nødt til at bruge sin anden udskiftning på grund af et skrub. Det var den stærke forsvarsspiller Jeffrey Ofori, der måtte udgå. Der var da også kun spillet otte minutter af 2. halvleg, da Næstveds Souheib Dhaflaoui udlignede.

Hjemmeholdet sad herefter tungt på spillet, selv om Patrick Naundrup var meget tæt på at sende de tre point til Brønshøj, men Næstveds målmand diskede igen op med en super redning. Og 12 minutter før tid scorede Næstved så sejrsmålet, da Andreas Moos bankede bolden i kassen.

På onsdag kl. 19 er der lagt op til revanche, når de to samme klubber mødes på Tingbjerg Ground. Det er i 2. runde af DBU Pokalen. Der er lagt op til et nyt spændende opgør mellem de to gamle Alliance-klubber.