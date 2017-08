Det sker i kirken uge 32

Pilgrimstur fra Husum Kirke

Husum Kirke inviterer på pilgrimstur til Utterslev Mose tirsdag den 15. august, kl. 18.30. Turen er på ca. 3 km, og efter vandringen holdes en kort gudstjeneste i kirken kl. 20, hvor alle er velkomne – også hvis man ikke har vandret. Aftenen slutter med en let pilgrimsmenu med brød, ost og vin. Ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby.

Kender dit barn fortællingen om Jonas?

Onsdag den 9. august, kl. 17 afholdes børnegudstjeneste i Bellahøj Kirke. Temaet er fortællingen om Jonas, der forsøgte at gemme sig for Gud. Men selv da Jonas var kommet væk i en båd ud på havet, vidste Gud det. En storm kom og båden gik ned med Jonas. En hval slugte Jonas, som var i hvalen i tre dage og tre nætter. Så spyttede hvalen Jonas ud og Jonas var levende. Der er besøg af en kæmpehval i kirken, så børnene også kan prøve at blive slugt af en hval – ligesom Jonas. Efterfølgende spises spaghetti og kødsovs. Gratis for børn. For voksne koster det 30 kr.

Styrk din babys sanser

Babysalmesang byder på små sanglege – og andre kreative ting, der fanger babyens opmærksomhed. Man lærer, hvordan man kan bruge musik, leg og sang i hverdagen på en let måde, og der synges nye og gamle børnesange og salmer. Musikken styrker indlæring, men også det vigtige bånd mellem forældre og børn.

Musikpædagog Anette Riis starter et nyt modul fredag den 18. august, kl. 10 i Bellahøj Kirke. Det koster 250 kr. for at være med i et modul på 10 gange. Tilmelding på www.bellahoejkirke.dk



Få tid til dit barn

Nærvær er en forudsætning for, at barnet udvikler sunde menneskelige relationer. Derfor har Anette Riis startet et nyt undervisningsforløb for alle med børn i alderen 1-6 år, som hun kalder ”Rytmik og salmer”. Rytmik og salmer er en stund med nærvær gennem musik, hvor forældre og børn får et lille frirum, samtidig med at barnet udvikler sig sundt.

Rytmik og salmer foregår lørdag formiddag i Bellahøj Kirke. Det nye modul starter lørdag den 19. august. Tilmelding og betaling på www.bellahoejkirke.dk

Gudstjeneste, middag og foredrag

Onsdag den 16. august, kl. 17 er der gudstjeneste i Tingbjerg Kirke ved Lise Mortensen fra Husumvold Kirke, og efterfølgende serveres middag med en 2 retters menu. Tilmelding senest d. 14/9 hos kirketjeneren. Kl. 19 er der foredrag ved Birthe Munch Fairwood som denne aften vil fortælle om Tværkulturelt netværk- en organisation som Tingbjerg Kirke netop er blevet en del af. Centret har eksisteret siden 1994 og er bredt kirkeligt forankret.

Sommerorgelkoncert i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 10. august, kl. 19.30 fortsætter serien af orgelkoncerter på Grundtvigs Kirkes to fremragende Marcussen-orgler. Komponisten og organisten Christian Præstholm fra Sct. Mortens Kirke i Randers gæster med musik af Joh. Seb. Bach, Olivier Messiaen, Præstholm selv og ikke mindst Marcel Duprés store Passionssymfoni for orgel. Efter koncerten bydes på et glas med solisten. Der er fri entré, da koncerterne er støttet af Augustinus Fonden og Toyota-Fonden.

Gudstjenester uge 32

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 13/8, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 13/8, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 13/8, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tirsdag 15/8, kl. 20:

Aftengudstjeneste

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 13/8, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 16/8, kl. 10.30: Aftengudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 13/8, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 13/8, kl. 11:

Højmesse

Søndag 13/8, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 13/8, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen