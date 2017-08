Det sker i kirken uge 34

Familiemiddag i Tingbjerg kirke

Torsdag d. 31. august er der familiemiddag i Tingbjerg Kirke. Der startes med en gudstjeneste kl. 17 med sognepræst Stig Boel fra Husumvold Kirke, og derefter er der middag i kirkens mødesal, tilmelding senest den 29. august hos kirketjeneren.

Sognerejse til Wien

Som oplæg til Brønshøj Kirkes sognerejse til Wien den 19. -26. september afholdes studiekreds i Sognecentret, Præstegårds Allé 5. Studiekredsen afholdes 21/8, 28/8, 4/9 og 11/9, alle gange kl. 19 og er åben for alle interesserede. Der er stadig enkelte ledige pladser til studierejsen. Ring til sognepræst Mia Lund Rao på tlf. 2671 7102 for yderligere information.

Bellahøjmesse under åben himmel

Søndag den 27. august, kl. 10.30 er det sidste chance for at opleve en Bellahøjmesse i Brønshøjparken. Hvis vejret mod forventning ikke arter sig, flyttes gudstjenesten tilbage i de vante rammer i Bellahøj Kirke. Alle er velkomne til at deltage, også selvom det blot er for en kort bemærkning.

Skovtur

Fredag den 1. september er det igen blevet tid til Husumvold Menighedsplejes skovtur. Tilmelding til Husumvold Menigheds skovtur senest søndag den 27. august hos Husumvold Kirkes kordegn. Dagen starter med en morgenandagt i kirken kl. 9. Derefter går turen til et endnu ukendt sted ved Haslev og omegn. Frokosten nydes på Villa Gallina. Skovturen slutter, hvor den starter – ved Husumvold Kirke senest kl. 17. Hele herligheden koster 200 kr. og inkluderer transport tur/retur samt frokost. Drikkevarer tilkøbes.

Gudstjenester uge 34

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 27/8, kl. 10.30: Udendørs Bellahøjmesse i Brønshøjparken

v/ Louise Miskow

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 27/8, kl. 10:

Højmesse

v/ Maria Jørgensen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 27/8, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 27/8, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 31/8, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 27/8, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 27/8, kl. 11:

Højmesse

Søndag 27/8, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 27/8, kl. 10:

Højmesse med dåb

v / Morten Holmriis