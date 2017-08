Det sker i kirken uge 35

Tingbjerg Kirkes fødselsdag

Søndag den 3. september er alle sejl sat til i Tingbjerg Kirke, hvor der fejres kirkens fødselsdag og samtidigt holdes høstfest. Gudstjenesten starter kl. 10.30 ved sognepræst Mette Basbøll og derefter er der buffet og masser af godt humør. Hvis der lader sig gøre, vil der blandt andet være ponyridning, salg af diverse ting og andet sjov- så husk lidt mønter til de gode formål, som er menighedsplejen. Af hensyn til bestilling af mad, bedes man melde sig til hos kirketjeneren senest den 29. august.

Morgensang i Husum Kirke

Torsdag den 31. august, kl. 9 er der igen morgensang i Husum Kirke. Alle er velkomne til fællessang, andagt, kaffe og morgenbrød indtil kl. 10. Ved sognepræst Bettina Birk Jensen.

Gud & Gaffel

Efter sommerferien inviterer Husum Kirke igen til spaghettigudstjenesten Gud & Gaffel. Det er torsdag den 31. august, kl. 17, hvor temaet er ”Hvor tror du, at du skal hen?” En børnegudstjeneste om himlen. Gud & Gaffel er gudstjenester for børn og familier, for unge, enlige og gamle – på børnenes præmisser med fortælling, leg, bevægelse og sang. Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs. Det er gratis at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig.

Musikalsk legestue

Lørdag den 2. september, kl. 10-11 og 12-13 er der musikalsk legestue i Husum Kirke for de 1-4-årige med deres voksne. Husum Kirke tilbyder fra 2. september hele to hold musikalsk legestue – kl. 10-11 og kl. 12-13. Det eksisterende hold, som ikke har plads til flere tilmeldte, mødes 10-11, mens det nye hold mødes 12-13. i den mellemliggende time mødes børn og forældre til fælleshygge med brød, frugt, te og kaffe. Det er gratis, men tilmelding på kirkeinfo.husum@gmail.com.

Ord & Musik i Husum Kirke

I samarbejde med Husumvold Kirke afholdes i Husum Kirke søndag den 3. september, kl. 16 Ord & Musik med koncerten ”Nogle Lykkelige sekunder” og ”Erotiske salmer”. Menighedsrådsformand Børge Rossing introducerer tekster af Brorson, Poul Borum, Ole Sarvig og Salomons Sang til ny musik af bl.a. Pelle Gudmundsen-Holmgreen. Musikken fremføres af basbaryton Jakob Bloch Jespersen og organist Jens E. Christensen fra Vor Frelser Kirke. Gratis entré.

Legestue i Husumvold Kirke

Onsdag den 6. september, kl. 10-12 starter Husumvold Kirkes legestue igen. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. Der er brød, saft te og kaffe. Det koster 5 kr. pr. familie at være med. Gerd og Birte ser frem til at tage imod både nye og gamle deltagere.

Foredrag om at sejle

Tirsdag den 5. september, kl. 14 starter Menighedsplejen ved Brønshøj Kirke efterårssæsonen med foredraget ”Danmarks smukkeste sømil” hvor skipper Finn Sylvest Jensen fortæller om sin tid på skibene ’Birgitte Gøye’, ’Herluf Trolle’ og den lille færge ’Frederiksborg’, der siden 1951 har sejlet på Frederiksborg Slotssø.

Alle er meget velkomne til disse hyggelige eftermiddagsmøder i Brønshøj Sognecenter på Præstegårds Allé 5. Der bliver også tid til et par fællessange. Kaffe og foredrag koster 20 kr.



Årets sidste sommerorgelkoncert i Grundtvigs Kirke.

Torsdag den 31. august, kl. 19.30 spiller Mads Høck på kirkens to fremragende Marcussenorgler.

På det gamle orgel fra 1940 kan man høre en trio-sonate af 250års-jubilaren G. F. Telemann, og på hovedorglet fra 1965/2014 fortsætter musikken med Telemanns personlige ven J. S. Bachs store præludium og fuga i c-mol. Efter et moderne stykke af den franske komponist Jean Langlais slutter koncerten med C. M. Widors 6. orgelsymfoni i 5 satser. Efter den festlige finale i symfonien bydes man på et glas vin og en snak. Der er gratis adgang.

Gudstjenester uge 35



Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 3/9, kl. 10.30: Bellahøjmesse

v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 3/9, kl. 8.30:

Morgengudstjeneste

v/ Mia Lund Rao

Søndag 3/9, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 3/9, kl. 10.30:

Højmesse v/ alle kirkens præster. Kirkens 40 års jubilæum

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 3/9, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 31/8, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Søndag 3/9, kl. 10.30:

Høstgudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 3/9, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 3/9, kl. 11: Højmesse

Søndag 3/9, kl. 18: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 3/9, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen