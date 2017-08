Dobbeltmoral – er ikke dobbelt så godt

Af Tom Allersted

Det er ganske mageløst som H.C.Andersen kunne have sagt det i en eventyrfortælling. Tænk at bringe næsten 40.000 tilskuere sammen om et så –i bogstaveligt forstand- spetakulær event som COPENHAGEN HISTORIC GRAND PRIX 2017 afholdt i weekenden i begyndelsen af august. Det er ganske vist. Notabiliteterne var der i stort tal. Det var helt phantasticskt. Og så for tredje gang.

Der rejses i avisen det sandsynlige scenarie, at der i de næste 3 til 5 år etableres en kontrakt med interessenterne om ny løb og nye belastninger af miljøet (røg, støj og møg). Det ventileres at borgmesteren for miljø og teknik i Københavns Kommune ikke bør kunne have noget imod en sådan gevaldig succes. Miljø eller ej.

Her kommer dobbeltmoralen ind i billedet. Hvordan hænger anstrengelserne med at fremme cyklisternes forhold, at begrænse bilernes udstødningsgasser og beroligelse af boligområder sammen med tilladelserne til hæmningsløs og ukontrolleret motorstøj og udstødningsgasser, vel dokumenteret (B-H A. s,3) et sådant løb giver i titusindvis af borgere i Utterslev og Brønshøj. Borgmesteren for Miljø og Teknik burde komme på banen nu – førend valget til november og sætte tingene i den rette sammenhæng og melde klart ud – mod gentagelser af CHGP i 2018, 2019 og 2020 og muligvis også i årene fremover.

Direktøren for CHGP udtaler i avisen ligefrem begejstring og ligefrem extrem stolthed over arrangementet. De læsere, der evt. ønsker at følge med i glæden mangler imidlertid informationer om de store linier i eventet.

Normalt er et event der fremkalder begejstring og extrem stolthed synonym for en tyk og kraftig bundlinie, – at der er tjent mange penge. Førend man rigtig kan glæde sig med direktøren, må der flere informationer på bordet – der må fremlægges et regnskab der oplyser hvor ’profitten’ går hen. Hvis der da er profit, – når alt er betalt!

Lad læserne og borgerne få oplysninger om hvilke udgifter Københavns kommune betaler for afspærringer, tribuneleje og –opsætning, kommunale medarbejderes arbejde for lukning af tunnelen og Bellahøjvej. Vejanlæggene er jo ret beset også borgernes ejendom.

Med orden i moralbegreberne og sand information bliver den lokale opbakning anderledes. Brønshøj-Husum Avis anser det forhåbentlig for en god opgave at arbejde videre med.