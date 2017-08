Drønende succes på Bellahøj

Foto: Christian Ove Carlsson

Ikke mindre end 250 historiske racerbiler, en kongelig, en formel 1 kører og en ni gange Le Mans vinder, en verdensmester i Formel 1 var tilmeldt dette års udgave af Copenhagen Historic Grand Prix på Bellahøj.

Sidste år besøgte ca. 34.000 bilentusiaster Copenhagen Historic Grand Prix, som over de seneste år oplevet en stigning i tilskuerantallet. I år har man lavet en baneudvidelse af Bellahøj Park, og det skete på en strækning, hvor beboere og trafikken blev mindst mulig generet i weekenden hvor for 17. gang hvoraf de fem bydelen.

Og én af de familier, som bor i lejlighed lige op af banen er Kristian Weber og Kathrine Lock og deres to små børn Norman og Mollie.

-De sidste år har vi kunne følge med fra vores vinduer, men i år er beboerne blevet tilbudt billetter, fortæller Kristian Weber, der har taget hele familien med til løbet. Især Norman har glædet sig til at se alle de store racerbiler.

Selvom familien er påvirket af larmen hen over løbsweekenden, så synes de, det er fint med et sådan arrangement i bydelen.

-Det er selvfølgelig en stor gene for os, der bor her, da der jo bliver stillet op med hegn og lignende en uge før, og det betyder at det ikke har været uden komplikationer for os at komme på arbejde og aflevere børnene i institution, fortæller Kathrine, der dog indrømmer, at løbsledelsen og CHGP har været rigtig gode til at respektere, at beboernes egne parkeringspladser ikke har været besat af tilskuerne.

-Førhen var vi helt nervøse ved tanken om, at der ikke kunne komme en brandbil ind, hvis der var brand. Nu går der hele tiden folk rundt og sørger for, at folk parkerer ordentlig, fortæller parret og tilføjer, at det også har betydet meget, at de har fået kompensation i form af billetter til begivenheden.

Velgørenhedsarrangementet Race for Riget, hvor publikum kan købe en passagertur ved siden af en racerkører. Alle indkørte midler i Race for Riget doneres ubeskåret til BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet. Hvis man hostede op med 2500 kroner, var det muligt at kører med både Kevin Magsnussen, Tom Kristensen og Jacques Villneuve, som også hurtigt fik udsolgt. En af de heldige var 10-årige Albert Qouttrup fra Vanløse, der havde brugt halvdelen af sine opsparede penge på at få en tur med Kevin Magnussen og dermed donerer penge til Rigshospitalet.

-Det er en stor drøm, der går i opfyldelse, fortalte en spændt Albert, der havde fået sponseret resten af beløbet af sin far, Jakob.

