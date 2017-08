Farverig kunst

-Jeg maler, fordi jeg elsker farverne, malingen og penslerne. Arbejdet med at blande farver, blande malingen så den flyder tykt eller tyndt, smøre det på lærredet med alverdens finurlige pensler. Jo særere penslerne er, jo bedre. En tyndslidt radiatorpensel, en fed og lækker akvarelpensel, akrylpensler stive af gammel maling, dejskraberen fra køkkenskuffen.

Det hele er en dejlig leg for den nordjyske kunstner, der i dag bor i København.

-Jeg arbejder med stærke, klare farver og arbejder abstrakt ofte med indslag af realisme og humor eller en ironisk kommentar til livet og hverdagen med et ønske om at plante et smil og en undren hos beskueren, fortæller hun.

Udstillingen er åben hverdage kl. 12-18 og lørdage kl. 11-14. Den åbner d. 2. september