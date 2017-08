Festivalen vokser fra år til år

Vejret viste sig fra sin bedste side og det var da også en glad arrangør, Jesper Ravn, der kunne afsløre, at der har været rekordstor deltagelse i år. -Der kom i alt 731 gæster over de to dage og jeg kunne ikke ønske mig det bedre, fortæller en tilfreds Jesper Ravn.

Festivalen har i år fået et løft, da arrangementet har fået støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Den økonomiske støtte var også med til, at Jesper Ravn med det samme hyrede Peter Sommer.

Peter Sommer var den første vi hyrede ind og det gjorde, at vi kunne starte et forsalg – noget som vi ikke har prøvet før. Man skal have et stort navn for at trække folk til, fortæller Jesper Ravn.

Men også lokalt var der bidrag til underholdningen, da 9 børnebands var inviterede til at spille. -Der er efterhånden et rigtigt godt musikmiljø i bydelen. Og især på Brønshøj Skole har man fået sig en egageret musiklærer i Kevin Dyrholm, der virkelig har pustet liv i musikken, fortæller Peter Ravn, der dog ikke kan melde fejlfri koncert.

Sangerinden Nanna Lüders var sat på programmet, men hun dukkede desværre aldrig op hvilket mange var ærgerlige over.

-Det var trist, for Nanna havde ellers glædet sig. Mange publikummer havde også glædet sig til at høre hende synge ”Buster”, da det jo sådan er en sang, som har rødder i det lokale, fortæller Jesper Ravn, der dog ikke lod sig gå på af, at han pludselig havde en tom scene.

-Der var rigtig god stemning og der har været en kæmpe kollektiv indsats for at få denne festival stablet på benene. Lokale har lavet scenetæppe og bar – noget som vi kan bruge igen til næste år. Nu mangler jeg bare 5 kvm til at kunne opmagasinere det hen over vinteren, så der håber jeg, at der er nogle velvillige sjæle der vil være behjælpelige, fortæller Jesper Ravn, der allerede er ved at planlægge næste års ”En sommerdag på Bellahøj”.