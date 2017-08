Flagermusturen er en mulighed for at tage hele familien med ud i Utterslev Mose ved skumringstid, når flagermusene vågner og flyver ud for at spise insekter. Med biolog Inger Kærgaard går man på jagt med “flagermusdetektorer” og lytter efter flagermusenes frekvenser.

Turen udgår fra Naturværkstedet Streyf, Rådvadsvej 69. Hvis det regner og blæser kommer der ingen flagermus – og turen udsættes til en anden gang.

Yderligere oplysninger hos Inger Kærgaard 24 21 66 91.