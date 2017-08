Flere familier bor under samme tag

I 2013 var der 189.989 husstande registreret med flere familier, mens antallet i 2017 er oppe på 225.097, hvilket er en stigning på 19 pct. viser tal fra Danmarks Statistik, som ejendomsmæglerkæden Nybolig har analyseret.

– Det er typisk børnefamilien og bedsteforældrene, der vælger at dele bolig, da det har en række praktiske fordele med fx børnepasning, og så er der naturligvis også et økonomisk aspekt i det, i det man er flere om at betale de faste boligudgifter, siger Nyboligs relationschef, Thomas Hovgaard.