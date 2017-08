Folkekøkkenet starter igen

Det Økologiske Folkekøkken ved EnergiCenter Voldparken starter efterårssæsonen torsdag den 31. august, kl. 17.30–19.30, hvor dørene atter åbnes for et sundt og økologisk måltid mad. Det koster 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn.

– Vi er rigtig glade for den store opbakning der er til Det Økologiske Folkekøkken her i bydelen, både fra frivillige og borgere fra lokalområdet der kommer forbi til spisning. Det Økologiske Folkekøkken kører nu på tredje år, og vi vil langsomt forsøge at bakke det op med vores nye Pop up-café, som vi håber at der vil blive taget godt imod. Pop up-caféen vil blandt andet være åben ved folkekøkkenet og andre arrangementer, siger køkkenchef, Martin Pihl.

Det Økologiske Folkekøkken forsætter med samme koncept med en ambition om at have en økologiprocent tæt på 100, et madspild tæt på nul, og så høj en råvareudnyttelse som ressourcemæssigt muligt. Folkekøkkenet har Fødevarestyrelsens flotte anmærkning – det økologiske spisemærke i guld.