Fortov skal renoveres på Hareskovvej

I løbet af uge 33 begynder Teknik- og Miljøforvaltningen at renovere fortovene på Hareskovvej på strækningen mellem Utterslevvej og Dyblandsvangen. Arbejdet forventes at vare 2-3 uger afhængig af vejret.

Forvaltningen renoverer overkørslen mellem Hareskovvej og Dyblandsvangen i uge 34, hvorfor denne vil være lukket for al trafik i hele ugen. I stedet kan man køre ind i området via Mellemvangen.

Der vil senere i 2017 blive udlagt ny asfalt på kørebane og cykelstien på strækningen.