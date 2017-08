FSB og kommunen i tvivlsomt samarbejde

Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti. Kandidat til BR og Region Hovedstaden

Snart går nye renoveringer i gang i Tingbjerg. Men, som det ser ud nu, så er der ikke umiddelbart taget ved lære af de næsten overståede skandale renoveringer.

Kommunen svigtede sin tilsynspligt og svigtede dermed mange beboere, som blev syge af de farlige renoveringer. På samme måde svigtede FSB totalt sin opgave og ansvar. Københavns politiske røde flertal valgte at samarbejde med FSB for at slippe for et fælles ansvar. Det er helt uacceptabelt. Jeg vil opfordre alle borgere i Tingbjerg, som har været ude for en så urimelig behandling, at de hjælper beboerne i de boliger, som nu skal renoveres.

Efter min og Dansk Folkepartis opfattelse, er der desværre behov for at sagen tages op i Borgerrepræsentationen endnu engang.

Ikke mindst for at få kastet lys over, hvorfor såvel FSB som kommune hænger så ”meget sammen”.