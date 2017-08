Gadeteaterfestival i bydelen

Det er gratis at være tilskuer, når DIG lægger vejen forbi Brønshøj, Husum og Tingbjerg med teateroplevelser i det offentlige rum. DIG ønsker at gøre gadeteater mere udbredt som et bredt og folkeligt tilbud med få omkostninger samt at bruge teater som et virkemiddel til at styrke fællesskabet og stimulere kreativiteten, især hos børn og unge.

Gadeteaterfestivalen er økonomisk støttet af bl.a. Kulturministeriet, Statens Kunstfond. Kultur Nord og Lokaludvalgene i Brønshøj-Husum og Bispebjerg.

Forestillingerne er inden for genrer som nycirkus, human-specific teater, akrobatik, jonglering, live musik, gadeparade m.m.