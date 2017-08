Gøgl, teater og akrobatik i bydelen

I sidste uge var Brønshøj-Husum præget af Danmarks Internationale Gadeteaterfestival (DIG), som i Tingbjerg, Husumparken, Brønshøj Torv og på arealerne mellem højhusene på Bellahøj tilbød scenekunst af international klasse.

DIG har som formål, at tilbyde teateroplevelser ude i det offentlige rum og at bringe kunstnere og publikum tættere sammen samt at bruge teater som et virkemiddel til at styrke fællesskabet ved at bringe folk sammen i byrummet.

Forestillingerne i bydelen er støttet af bl.a. Kulturministeriet, Statens Kunstfon, Kultur Nord og Brønmshøj-Husum Lokaludvalg.

Foto: Kaj Bonne

Bland dig Udenom – på Brønshøj Torv

Den franske gruppe Cie du fil a Retordre stod torsdag eftermiddag parat på Brønshøj Torv med deres forestilling Bland dig Udenom. Med energi, humor – og få kulisser, opførte de en intim og lidt plat, men humoristisk og energifyldt cirkusforestilling med akrobatik, dans, mime og musik. En lille skør dame og en betydeligt større mand forsøgte at komme gennem forestillingen ved at hjælpe hinanden.

Sidste Prøve i Husumparken

Der var nycirkus og musik i Husumparken i onsdags, da den 8-mand m/k store belgiske kunstnergruppe Sur Mesure opførte forestillingen Sidste Prøve. Cirkusartister og musikere viste ved hjælp af trampolin, akrobatik, jonglering og musik, hvordan man kan arbejde som et team og nå et fælles mål.

Jonglering i Ruten

Mandag eftermiddag optrådte Jay & Sebastian med et jongleringsshow, som på en nutidig måde viste, at jonglering er mere og andet end tre bolde. Der var både kreativitet og entusiasme i forestillingen, som smittede tilskuerne, der også deltog i løjerne.

”Stædig” på Bellahøj

Søndag eftermiddag var en af græsplænerne Ved Bellahøj Nord scenen for de franske trapezartister Viola og Alexia fra gruppen La Burrasca, der sammen med en trommeslager leverede et imponerende trapezshow med titlen ”Stædig”. I næsten en time blev publikum holdt fanget af artisternes stædige forsøg på at få en forestilling ud af anstrengelserne – noget der kun bliver muligt med hjælp fra publikum.



Der var moderne nycirkus med højt til loftet i bydelen, da La Burrasca besøgte Bellahøj.



Med fælles anstrengelser fra publikum og artister, lykkedes det at gennemføre en meget vellykket forestilling.

Gaderne er vores – også i Tingbjerg

Næsten som et apropos til den aktuelle situation i bl.a. Tingbjerg, optrådte den spanske gadeteatergruppe med det lidt specielle navn ”Always Drinking Marching Band” med forestillingen ”Gaderne er vores”. Livemusik blev blandet med skuespil i en interaktiv gadeforestilling, som hyldede fællesskabet, livsglæden – og gaderne. Gruppens navn henviser til en måske mere sydlandsk livsstil med mere socialt samvær på gader og pladser samt lidt at drikke og spise.

I forbindelse med forestillingen serverede den socialøkonomiske virksomhed Send Flere Krydderier simremad udspringer af Indvandrer Kvindecentret og har eksisteret siden 2012. Virksomheden tilbereder og sælger mad med afsæt i etniske minoritetskvinders kogekunst.



”Always Drinking Marching Band” serverede musik, teater og gøgl på Ruten I Tingbjerg. Til højre forberedes maden til den efterfølgende spisning.

