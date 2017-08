Hold øje med grønt vand i hanen

Men nogle lækager kan ikke spores via droner, nemlig utætheder i folks private varmtvandsbeholdere. Derfor hæver HOFOR trykket i fjernvarmenettet i uge 35 og 36, så beboere i området vil opleve grønt vand i hanerne, hvis deres varmtvandsbeholder er utæt.

Droner med infrarød teknologi har hjulpet HOFOR i den seneste tid.

-Vi har haft stor succes med at flyve med droner og finde lækager på de ledninger, der løber under bydelenes gader og haver. Efterfølgende har vi haft travlt med at reparere de huller vi fandt til gavn for både fjernvarmenettet, miljøet og kundernes pengepung. Men vi kan se, at der stadig tabes vand i bydelene og vil derfor gerne have folks hjælp til at finde utætheder i deres private varmtvandsbeholdere, siger Jakob Thanning, der er sektionsleder i HOFOR, forsyningsselskabet, der drifter og vedligeholder hele hovedstadens fjernvarmenet.

Trykket hæves i uge 35 og 36

Hvis der er hul i en privat varmtvandsbeholder kan det enten betyde, at der kommer postevand ud i fjernvarmenettet, eller at der kommer fjernvarmevand ud af hjemmets vandhaner eller brusere. Ingen af delene er godt for noget.

HOFOR vil gerne hjælpe beboerne, så disse utætheder opdages og udbedres. Derfor har HOFOR valgt at hæve trykket en smule i fjernvarmenettet i Vanløse og Brønshøj fra torsdag i uge 35 og hele uge 36. Det hævede tryk har ingen betydning, med mindre man har en utæt varmtvandsbeholder.

-Hvis der er hul i din varmtvandsbeholder vil du opleve, at der kommer grønt vand ud af hanen, når du tænder for det varme vand – det kan være i bruseren såvel som køkkenvasken. Hvis det sker, skal du kontakte en vvs’er, så utætheden kan repareres, fortæller Jakob Thanning.

Grønt vand betyder utæthed

Fjernvarmevandet er tilsat Uranin, der gør det grønt, så det er nemmere at spore eventuelle utætheder. Stoffet er fuldstændigt ufarligt, og den grønne farve er udelukkende tilsat, så man registrerer, hvis der kommer fjernvarmevand ind i det rene vand.

-Vi håber folk vil hjælpe med at finde utætheder i deres varmtvandsbeholdere. Det vil være til gavn for os alle sammen, afslutter Jakob Thanning.