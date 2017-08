Parkeringsvagten kunne melde alle P-pladser optaget, da bilerne kort før kampstart ville parkere tæt på Tingbjerg Idrætspark. De måtte derfor ud på en længere gåtur – vi andre, der var på cykel, slap – og det var ikke alle, der så, at Nicolai Vallys fra Skovshoved totalt umarkeret kunne heade et hjørnespark ind bag Kasper Vilfort i Brønshøj-målet. 1-0 til gæsterne – bare fire minutter var spillet. Et ordentligt hul i hvepseboet blev afsløret.

Få tribunen blev der joket lidt med, at Hvepsene kom godt tilbage i kampen mod B93, der chokstartede med en scoring efter få sekunder. Men det blev der slet ikke tale om. Hvepsene fløj forvirrede rundt, når de boldsikre skovsere lod bolden gøre arbejdet. Og så var de dødhamrende farlige, når de var på besøg i Vilforts felt.

Efter 13 minutter var der igen hul, da den gamle hveps Simon Bræmer koldblodigt viste sin store målfarlighed. Øv, tænkte de 500 tilskuere, der næsten alle sad på tribunen i lørdags.

Efter 35 minutter burde BB have reduceret. Skovsernes målmand Tobias Brogaard hoppede i ryggen på Patrick Naundrup. Straffe. Kevin Bechmann Timm, der havde scoret i de tre foregående, kampe sendte et velplaceret spark mod højre stolpe, men Brogaard gjorde skaden god igen med en stor redning. Brønshøj pressede op mod og efter pausen. Men rigtig farlige var Hvepsene ikke.

Til gengæld havde skovserne et par meget store muligheder, men Brønshøj slap med skrækken og et nederlag på 0-2. Skovshoved var meget bedre end forventet – anede man en undervurdering?

Næste divisionskamp er på søndag i Næstved. Onsdag i næste uge møder Brønshøj igen Næstved – denne gang i 2. runde af DBUs pokalturnering. Der er plads til forbedring.