Husk Husumtrøje på tirsdag i Tingbjerg

I Husumparken tager en del Husumfans egne forsyninger med, når bydelens lokale fodboldstolthed spiller. Særligt fredag aften er der gang i dåsebajerne.

Nu har Husum Boldklub lagt informationer ud om den forestående pokalkamp mellem Husum og FC Helsingør. Kampen spilles på tirsdag den 5. september kl. 18.30 på Tingbjerg Ground.

” Bemærk at det ikke er muligt at medbringe egne drikkevarer!” Og det er en vigtig information for Husum-fansene, men til gengæld oplyser klubben, at den selv sørger for salg af øl, vand og pølser.

– Kampen spilles på Brønshøjs hjemmebane, da vi ikke selv har mulighed for at opfylde alle de krav der skal opfyldes, når man får besøg af et hold fra Superligaen. Vi har et rigtigt godt samarbejde med Brønshøj Boldklub gennem flere år, hvor vi eks. er fem fra bestyrelsen der hjælper til ved deres hjemmekampe, og i øvrigt har et godt samarbejde på andre fronter der har gjort, at Brønshøj Boldklub vil være behjælpelig med at stille deres ekspertise vedr. afvikling af denne type kampe til rådighed, meddeler Husum Boldklub.

Ud over at tilskuerne ikke kan slæbe egne bajere med, så opkræves der også entré: Voksne skal betale 50 kr., børn og pensionister kan komme ind for 20 kr. (pensionister skal fremvise pensionistkort).

ALLE klubbens ungdomsspillere under 18 år har gratis adgang, såfremt de møder op iført en Husum trøje (kamptrøje). Uden Husumtrøje betales normal entré!