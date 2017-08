Husum buldrer deruda’

Husum Boldklub har et stramt fodboldprogram, hvor det helt store naturligvis er den store pokalkamp mod FC Helsingør fra Superligaen på næste tirsdag på Tingbjerg Ground. Det sås tydeligt i lokalderbyet i serie 1 mod Boldklubben Fix.

Små 150 tilskuere havde samlet sig i Pilesvinget. Fix’ fanskare stod over mod klubhuset, mens Husums var linet op på den anden side. I mandtal og jubelscener virkede det som om, at husummerne var i overtal. Og de havde da også mest at glæde sig over. Lynhurtigt var gæsterne på 2-0 inden for en håndfuld minutter. Da Husum bragte sig på 4-0 fik Fix lov til at lege med. Et flot reducering til 1-4 blev efterfulgt af flere nærgående forsøg, som kunne have minimeret nederlaget yderligere. Men resultatet sluttede ved de 1-4. Rettelig skal det siges, at Husumspillerne ikke lagde ret meget energi i hverken den sidste halve time af begge halvlege. Husum skal spille fire kampe på kun 11 dage.

Med sejren over Fix har Husum allerede indtaget førstepladsen. Den kan udbygges yderligere i aften, når Boldklubben Rødovre blot skal fragte sig små 500 meter får at spille lokalopgør i Husumparken. På søndag er der udekamp mod Sunred Beach i Ryparken, herefter er der pokalkampen tirsdag, og om fredagen komme Christiania på besøg i Husumparken til en røgfyldt affære…