Husum får besøg af Superligaklub

Med en sejr på 1-0 over NB Bornholm er Husum Boldklub klar til 2. runde, hvor man den 29. august står over for en stor mundfuld: FC Helsingør på hjemmebane: I Husum Boldklub er man ved at lægge op til en folkefest af dimesioner i Husumparken.

Et effektivt kontrastød fem minutter før pausen var nok for Husum Boldklub fra serie 1. Store, stærke Lasse Syndergaard vandt en hovedstødsduel og fik dirigeret bolden ud på højrekanten, hvor Mikkel Howalt i fuldt sprint fik lagt bolden præcist ind foran mål, hvor Mathias Frydensbjerg kom løbende og køligt sparkede bolden i kassen.

Scoringen var Husums og kampens eneste i 1. rundekampe i DBU-pokalen mod NB Bornholm, der måtte forlade Husumparken med et smalt 0-1-nederlag.

Københavnsseriemandskabet fra Nexø lagde et voldsomt pres på hjemmeholdet i sidste del af kampen, men Husum holdt stand og er dermed klar til 2. runde af pokalturneringen.

Brønshøj Boldklub er også klar til 2. runde. På Vestamager blev Tårnby FF besejret med 2-1.

Brønshøj var storfavorit og svigtede ikke, selv om Christian Haslund fra BB ikke fandt spillet videre kønt.

Oscar Buch bragte Hvepsene på 1-0 efter blot tre minutter. Tårnby FF fik fornyet håb med en udligning efter en halv time. I det 67. minut sørgede Kevin Bechmann Timm fra en fri position at slukke pokaldrømmene på Vestamager.

Brønshøj skal i 2. runde møde vinderen af Øslykke (i så fald skal BB spille ude) og Næstved (her får BB hjemmekamp). Også den kamp er programsat til 29. august.