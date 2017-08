Husum forvises til Tingbjerg

Formanden for Husum Boldklub, Johnny Erik Nielsen – alias John Ø – har travlt i disse dage. Husums store pokalkamp mod FC Helsingør skal planlægges, kræmmermarkedet står for døren, og der er lokalopgør mod Fix på lørdag.

– Desværre kan vi ikke få lov til at spille kampen i Husumparken, som den fremstår nu. Fordi vi møder et Superligahold, skal der laves specielle tilskuerafsnit og opsættes andre salgsboder, og der er alle mulige andre logistiske udfordringer. Heldigvis har både DBU og Brønshøj Boldklub vist sig meget forstående, men da Hvepsene selv skal spille pokalkamp i Tingbjerg næste onsdag, arbejder vi på højtryk for at spille en aftenkamp på Tingbjerg Ground tirsdag den 5. september. Kampen bliver med stor sandsynlighed livestreamet, siger John Ø.

– Overalt i bydelen spørger folk om pokalkampen – også Brønshøj-tilhængerne. Det bliver stort, og selvfølgelig havde det optimale været, at vi kunne have spillet i Husumparken, siger John Ø.

På www.bha.dk opdaterer vi hjemmesiden, så snart Husums pokalkamp er fastlagt endegyldigt. Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i forhold til ovenstående.

God start og lokalopgør

Husum Boldklub er efter en sæson i Københavnsserien tilbage i serie 1. Starten i Husumparken var forrygende. Selv ikke regnen kunne ødelægge et Husum-hold i hopla. Oprykkerne fra Boldklubben Hellas blev sendt tilbage til Engdraget med en endefuld på 5-1.

Reporter Christian Haslund kunne fra tilskuerpladserne berette om et Husum-hold, der skabte mange chancer, men der skulle gå 35 minutter, før Lasse Syndergaard lobbede Husum i front. Fem minutter efter pausen blev Mathias Frydensbjerg nedlagt i feltet, og han udnyttede selv fra pletten. Hellas fik reduceret med en halv time tilbage, og de var i en enkelt situation meget tæt på at udligne. Men da gæsterne 20 minutter før tid blev ramt af en ti minutters udvisning, sørgede Emil Brix Ohmann for en ny to-måls føring med et langskud fra 30 meter.

I kampens slutning faldt Hellas helt sammen, og Christoffer Sisbo og Emil Brix sørgede for et par lette scoringer.

På lørdag kl. 13 er der så lagt op til bydelens store serie 1-opgør, når Boldklubben Fix tager imod Husum i Pilesvinget. Lokalopgørene plejer at være tætte og med mange tilskuere på plads. Fix åbnede sæsonen med 0-0 på udebane mod Vigerslev.