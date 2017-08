Husums pokalkamp vises i TV

Husum Boldklub sætter alle sejl til og lægger op til en folkefest af dimensioner, når klubben tirsdag den 5. september kl. 18.30 byder gæsterne fra FC Helsingør velkommen til Tingbjerg Ground.

Det lover klubbens formand Johnny Erik Nielsen – alias – John Ø, der også kan afsløre, at kampen bliver livestreamet og vises på Dansk Boldspil-Unions web-tv-

Alle steder i bydelen har Husum-formanden oplevet en enorm interesse for kampen, så der skal nok komme mange folk til kampen. Det må også forventes, at Helsingør ankommer med en del fans.

Husum Boldklub klarede sig igennem den interne københavnske del af pokalturneringen samtidig med, at man røg ud af Københavnsserien. Husum var ellers i gang med at lave en mirakelredning, men blev snydt for overlevelsen i sidste spillerunde. Til gengæld fortsatte Husum succesen i den landsdækkende pokalturnering, hvor man i 1. spillerunde med 1-0 besejrede NB Bornholm, der hører til blandt oprykningsfavoritterne i Københavnsserien.

Kan Husums serie 1-mandskab skabe sensationen mod FC Helsingørs mandskab fra den bedste række? Det er ikke videre sandsynligt, men Husum er verdensmestre i folkelige fodboldfester. Og fest skal der nok også blive den 5. september, selv om den så bliver rykket til Tingbjerg.