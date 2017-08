Hvad sker der med renoveringen?

Af Freddy Christensen

I den blok hvor jeg og mange andre gode mennesker bor, skulle der være begyndt renoveringen i juni – en renovering der allerede var blevet udsat fra september 2016. Vi har intet hørt fra boligselskabet eller byggeledelsen siden.

De kunne nok have sparret en masse henvendelser her omkring ferien, hvis de, med lidt omtanke, havde orienteret beboerne om yderligere udsættelse. Jeg var selv på byggekontoret og spørge om jeg kunne tage på ferie, uden at komme i karambolage med renoveringen.

Jeg fik at vide, at jeg godt kunne tage på ferie, tak for det. En ny dato for start af renoveringen kunne jeg ikke få? Information er en kunstart. Det kunne meget nemt gøres bedre. Jeg håber ikke, det er et udtryk for en holdning, at beboerne er ligegyldige for boligselskabet.

Det er tankevækkende at man starter renoveringen forkert og forhastet, men man behøver jo ikke at tumle videre i samme spor.