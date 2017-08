Hvem skal have Årets Fællesskabspris og 30.000 kroner?

Et stort antal lokale frivillige, foreninger, organisationer og klubber er hver dag med til at gøre en stor indsats for de ældre og sundheden i København. De skal anerkendes og hyldes, mener sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen:

– Vi kan desværre ikke give en pris til alle vores samarbejder, men med Årets Fællesskabspris kan vi vise, at vi sætter utrolig stor pris på deres arbejde. Alt fra de frivillige personer på vores plejehjem rundt omkring i byen til vores større samarbejder med organisationer og foreninger.

– Det er første gang, vi uddeler prisen, så vi har været spændte på modtagelsen. Opbakningen har heldigvis været rigtig flot, og der er blevet indstillet 16 gode samarbejder, som alle har det tilfælles, at de enten gør en ekstraordinær indsats på sundhedsområdet eller for byens ældre. De første stemmer er også begyndt at komme ind, og vi håber naturligvis på, at så mange som muligt vil gå ind og stemme på deres favorit, siger Ninna Thomsen.

Du har mulighed for at stemme frem til 15. september 2017 på www.faellesskabsprisen.kk.dk

Prisen vil blive uddelt på Den Nationale Frivillighedsdag fredag 29. september 2017.