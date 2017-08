Hvepsene er ved at være klar

Sidste år gik det helt galt, da Brønshøj åbnede sæsonen mod B93 på Østerbro Stadion. Årstalsklubben vandt 4-1, og Hvepsene var helt forvirrede og fløj i alle retninger. Også i år mødes B93 og Brønshøj, men denne gang sker det i Tingbjerg på lørdag kl. 15.

Der er al mulig grund til at håbe på, at Brønshøj får en bedre start på sæsonen end i fjor. De to foregående år har man været med i kampen om

oprykningspladserne til fodboldens næstbedste række. Ambitionerne i klubhuset på Ruten går stadig at komme med i oprykningsspillet, som spilles næste forår. De fire bedste klubber går videre, mens de fire dårligste skal undgå nedrykning til danmarksserien.

Den ny hvepsetræner Michael Winter har set mange spillere i aktion. Naturligvis de helt soleklare divisionsspillere, men også fra aspirantpuljen – altså reservestaben bestående af både rutinerede og talentfulde fodboldspillere, ligesom en stribe prøvespillere har trukket i en hvepsetrøje, men ikke alle kommer i fremtiden til at indgå i Winters planer.

Tirsdag i sidste uge vandt Brønshøj – med både divisionsspilere, reserver og prøvespillere – 4-2 over Husum. Alle seks mål faldt efter pausen. Kevin Bechmann Timm og Oscar Buch scorede begge to mål for Hvepsene, mens Lasse Syndergaard sørgede for begge Bulldogsenes mål.

I lørdags blev den sidste testkamp spillet mod Vanløse IF fra danmarksserien. Kampen sluttede 1-1. Victor Guldbrandsen sørgede for den enlige Brønshøj-scoring dirket på frispark.