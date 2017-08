– Ingen gade eller plads skal overtages af banderne

Henover sommeren har der været en anspændt situation i Københavns bandemiljø. Bilræs, skudepisoder og andre uroligheder på især Nørrebro har skabt utryghed blandt beboerne, der så sent som onsdag i sidste uge var vidne til et nyt skyderi på Tomsgårdsvej.

Københavns overborgmester Frank Jensen kalder det fuldstændig uacceptabelt, at bander prøver at tage ejerskab over bestemte steder i byen. Derfor opfordrer han politiet til at sætte ind med mobile politistationer, der kan være med til at genetablere oplevelsen af tryghed, lov og orden i de kvarterer, som er hårdest ramt.

– Vi har brug for mere synligt politi. Der er ikke en eneste plads, gade eller park i København, hvor banderne skal sidde på magten og gøre livet utrygt for de lokale beboere. Derfor opfordrer jeg nu Københavns Politi til at etablere mobile politistationer, som kan flyttes rundt og parkeres direkte de steder, hvor banderne dominerer på den måde, som de gør nu, siger Frank Jensen.

Foreslår styrkelse af Københavnerteamet

Samtidig ser Frank Jensen også et stort behov for at forebygge bandernes fremfærd, og foreslår en massiv styrkelse af byens såkaldte Københavnerteam.

– Med vores Københavnerteam sætter vi akut ind for at beskytte udsatte børn og unge fra at falde ind i en kriminel løbebane. Derfor vil jeg til de kommende budgetforhandlinger arbejde for at sikre langt flere gadeplansmedarbejdere til teamet, så banderne ikke får held til at rekruttere nye, unge medlemmer, siger Frank Jensen.

Visitationszone forlænget

Politidirektøren i København har i sidste uge besluttet, at der sker om tidsmæssig forlængelse af den eksisterende visitationszone, således at politiet nu frem til den 17. august kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et geografisk afgrænsede område, der bl.a. omfatter hele Bønshøj-Husum.

Formålet med forlængelsen og udvidelsen af visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre, at personer ikke bærer eller besidder våben.