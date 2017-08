Jazz til kaffen Nu ligger datoerne fast for endnu en stribe eftermiddage, hvor lokale jazzelskere får serveret lækre, gratis jazztoner til kaffen i Kulturhuset Pilegården. Første koncert er tors. 17. august kl. 13-16. Hver 2.-3. torsdag i måneden genlyder caféen i Pilegården på Brønshøjvej 17 af jazztoner, når en rytmegruppe bestående af en god håndfuld jazzmusikere kigger forbi og inviterer udvalgte gæstesolister til at gøre dem selskab på scenen. På repertoiret har musikerne en række håndplukkede jazzstandarder fra den amerikanske sangbog i swingstilen tilsat bossanova og sambarytmer. Alt sammen krydret med improvisation. Stemningen er afslappet og humøret er højt. Kl. 13.00-14.30 går den faste rytmegruppe på scenen med to-tre inviterede solister og i anden afdeling kl. 14.30-16.00 er der jamsession med et repertoire, som musikerne har aftalt på forhånd. Der er Jazz Lounge igen torsdag d. 14. sep., 12. okt., 16. nov. og 14. dec. kl. 13-16.

