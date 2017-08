Jeg er blevet glad igen

Det er et besøg værd at gå ind på ”Kaffeklatten”. Her kan man få sig en kop god kaffe og et stykke hjemmebagt brød eller et veltilberedt måltid og ikke mindst få sig en hyggelig snak med cafeens ejer, Katja Ohnell. Den tidligere Beckers Farvecenter er indrettet med hyggelige loppefund, hjemlig stil og med kunst på væggene.

-Jeg var lidt inspireret af Grannys House i Søborg og af at stedet skulle være bygget på økologi og bæredygtighed, fortæller Katja, der er ved at finde sine ben igen efter hun sidste sommer sagde sit job op som lærer på Herlev Byskole.

Stress og søvnproblemer

-Den nye skolereform er bare en lille ting men det var nok det, der fik mig til at tage det sidste spring. Jeg har haft ”ja-hatten” på langt hen ad vejen hvad angår skolereformen, men tidsmæssigt hang det simpelthen ikke samme for min familieliv, fortæller Katja, der for alvor mærkede hvordan stressen tog på hende til sidst.

For halvandet år siden sad hun ved juletid hjemme i sofaen og følte sig mere og mere stresset. Hun var på overarbejde hele tiden og når hun endelig havde mulighed for at koble fra, kunne hun ikke.

-Jeg kunne end ikke klare at komme ud og købe julegaver til min mand og vores tre børn. Jeg lå søvnløs om natten og kunne intet huske. Jeg tænkte, at hvis jeg ikke gør noget nu, så ligger jeg ned om et år og så tror jeg ikke længere på mig selv, fortæller Katja, der også fik fortalt sin mand, at hun ville noget andet med sit liv.

Nød siges at lære nøgen kvinde at spinde, og Katja gik for alvor i tænkeboks for at finde ud af, hvad hun ville. En ting var hun dog sikker på, og det var, at hun ville være selvstændig.



Aldrig tilbage igen

-Hvad kunne jeg egentlig? Jeg havde været tjener inden jeg blev lærer. Det var et hårdt fysisk job, men jeg kunne lide det. Jeg gik lidt med det for mig selv og tænkte, at jeg gerne ville finde et gammelt bageri og åbne en cafe. Jeg gik i banken alene og var ude at kigge på lokaler alene, for min mand er en slow starter.

Han sagde ikke så meget i starten. Nu hvor jeg er startet og han har set forretningsplanen støtter han mig og synes som masser af vores venner, at han har en modig kone, fortæller Katja med et grin.

Selvom det er hårdt at drive en cafe og at hun endnu ikke har kunnet hæve en løn ti sig selv, så elsker hun sit liv.

-Jeg har sluppet stressen. Jeg har ikke 120 børn og deres forældre, som jeg skal forholde mig til. Jeg skal aldrig mere tilbage til skolen. Jeg har stadigvæk alle mine papirere liggende, men en dag, hvor jeg får tid, skal de smides ud. Jeg kommer aldrig tilbage som folkeskolelærer – så hellere sidde i kassen i Fakta, fastslår Katja, med et smil.

Også familien kan mærke at de har fået deres Katja tilbage

-Min familie kan mærke, at jeg er gladere. Godt nok synes min yngste søn, at han får for lidt af sin mor, men han kommer ned i cafeen om eftermiddagene.

Kaffeklatten går op i hvilke madvarer, der bliver puttet i munden. Allerhelst så Katja, at det hele var økologisk, men som nystartet cafe er der visse begrænsninger og nogle gange er det bare mere bæredygtigt at købe dansk. Æg, alle melsorter, quinoa, kerner, bønner, sukker, linser, salat, mælk, citroner og nødder er altid økologiske. Ofte er flere ingredienser økologiske, men det varierer.

En del af affaldet i cafeen bliver sorteret og genbrugt. Alt plastisk bliver sorteret fra og kaffegrums og æggeskaller bliver brugt som kompost.

Interiøren i cafeen er genbrug og det er muligt at udstille billeder og andre varer. Man skal bare tage kontakt til Katja på 40112160