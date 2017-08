Jeg ser den døde kvinde for mig hele tiden

Sveden springer på panden, han ser trist og træt ud og gaber. Den sidste måned har Bari Residovski ikke kunnet sove.

Bari Residovski er ellers en rigtig aktiv person. Han spiller fodbold og er social. Men Bari har isoleret sig, siden han for en måned siden vendte tilbage til Brønshøj efter at have forsøgt redde en 61-årig kvinde fra druknedøden. Nu forfølger billedet af en druknet kvinde og et barn Bari dag og nat, og har gjort hans liv til et levende mareridt.

For godt en måned siden rejste Bari på ferie med sin ven Malthe og hans familie til Sunny Beach i Bulgarien. En aften var han og vennen gået en tur langs stranden og var kommet til et sted, hvor de kunne sidde og nyde noget koldt at drikke. Pludselig, mens de sad og hyggede sig, kom en pige løbende og skreg ”help”.

-Vi løb med mens hun pegede ud mod vandet, hvor vi kunne se et hoved dukke op i vandet. Jeg har været elitesvømmer, så jeg smed tøjet og begyndte at svømme ud, mens de andre på stranden forsøgte at guide mig ud til hende. Da bølgerne var rigtig høje, var det var svært at orientere sig.

Da jeg fik øje på kvinden råbte hun ”help”, og jeg svømmede over mod hende. Jeg prøvede at berolige hende og sagde ”Jeg har dig”, men hun blev ved med at dykke mig ned og skubbe mig væk. Det gjorde hun flere gange. Pludselig så jeg ned i vandet, og der kunne jeg se hovedet af et barn. Hun holdt i barnets hår, men barnet var under vand.

Jeg forsøgte igen at hjælpe, men hun skubbede mig væk igen. Til sidst havde jeg ikke flere kræfter og måtte svømme ind mod land. En mand på jetski kom ud i mod mig for at hjælpe til. Da jeg var kommet ind mod land kom manden tilbage med kvinden, som han havde fået viklet en snor omkring.

Jeg fortalte ham, at der også var et barn, men barnet havde manden ikke set. Jeg havde ikke selv flere kræfter, så der var andre, der forsøgte at give kvinden kunstig åndedræt, men det var for sent. Hun var allerede død, fortæller Bari og kigger ud i luften.

Plaget af skyld

Det er første gang, at Bari så et dødt menneske og det billede og tanken om alt det, der var sket, går ham på i sådan en grad, at han nu isolerer sig og ikke sover om natten.

– Jeg har det ikke så godt, for jeg kunne ikke gøre noget, og det går mig på. Jeg så hende levende, og jeg så hende død. Derudover måtte jeg hjælpe med at bære hende helt op på land, da hun var død, siger Bari og tilføjer, at man ikke efterfølgende fandt barnet.

De kommende dage havde Bari det rigtig skidt, og en krisepsykolog fra SOS talte med Bari over telefonen. Derudover talte han med guiderne og fik sin søster fløjet til Sunny Beach, så hun kunne støtte ham.

Men det var en stakket frist. Bari kom hjem fra ferie og fik det kun dårligere og fik ingen søvn. Han havde problemer med at trække vejret, og han opsøgte sin egen læge.

-Lægen sagde, at jeg nok bare var i dårlig form. Men det var til at grine af. Jeg spiller fodbold 7 dage om ugen og er i rigtig god form. I stedet konstaterede han, at det måtte være psyken og jeg fik udskrevet sovepiller.

Bari får det tiltagende dårligt og kommer på Herlev Hospital, hvor lægerne laver en indberetning og vurderer, at Bari har fået en belastningsreaktion og skal have hjælp nu, da det ellers kan sætte sig til PTSD – også Baris egen læge skriver til kommunen.

Bari kan ikke vente

Bari er nu blevet indstillet til en paragraf 50, som er en paragraf i serviceloven, hvor kommunen kan gå ind, hvis de har en formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Det kan eksempelvis være, hvis kommunen modtager en underretning om, at et barn eller en ung er i mistrivsel eller der er fare for barnet eller den unges udvikling.

-Men vi har fået den besked, at der kommer til at gå fire måneder inden, han kan få hjælp. Det kan Bari ikke klare, han har brug for hjælp nu. Jeg er virkelig bekymret for han psykiske videreudvikling. Han har fået 10 gange psykologbehandling gennem min forsikring, men det er jo slet ikke nok.

Bari skal begynde i 10. klasse på Ø10, hvor han har valgt fodbold på linje. Som han har det lige nu er jeg ikke sikker på, at han kan klare det, fortæller Baris mor Lena Residovski, som nu bare håber Københavns Kommune rykker hurtigt på Baris sag.

Men Lena Residovski har fået besked fra kommunen om, at man først kan se på Baris sag omkring den 24. november. Ifølge servicelovens § 50 skal undersøgelsen, med mindre der er tale om særlige omstændigheder, afsluttes senest 4 måneder efter at kommunen er blevet opmærksom på den unges behov.

Christian Sørensen, der er områdechef i socialforvaltningen siger, at en sag kan trække ud, fordi at der ikke er blevet hentet informationer nok ind til at afdække situationens alvor.

-Vores sagsbehandlere har også flere end én enkelt klient. Der kan være møderækker, som ikke er blevet afholdt fordi borgeren udebliver, og derfor bliver sagsbehandlerene forsinkede, fortæller Christian Sørensen til Brønshøj Husum Avis.

To timer senere lå der svar på Lena Residovskis mail fra Københavns Kommune om, at man vurderer, at bekymringerne for Bari er så alvorlige, at der nu ligger grund til at sætte gang i en børnefaglig undersøgelse af Bari.