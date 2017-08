Kender du Danmarks Superbedste?

Den eftertragtede titel går til en bedsteforælder, der har et særligt forhold til sine børnebørn, og som samtidig motiverer sine børnebørn til en mere aktiv hverdag.

Er det din Bedste, der troligt følger dig til fodbold hver eneste uge? Eller er det din Bedste, der har lært dig at cykle, slå kolbøtter eller spille badminton? Så har du nu mulighed for at indstille ham eller hende til titlen som hele Danmarks Superbedste.

En hyldest til bedsteforældrene

Formålet med den særlige hyldestpris er at anerkende bedsteforældrenes betydning for børnebørnene. Bedsteforældrene er ofte en stor del af deres børnebørns liv og er i høj grad med til at skabe nogle solide, trygge og aktive rammer for børnene. Det er Børneulykkesfonden og Danica Pension, der er initiativtagerne bag prisen, som uddeles for andet år i træk.

Sidste års vinder

Da 7-årige Magnus Bondehøj fra Vordingborg mistede sin mormor for knap fire år siden, spurgte han sin mormors søster, om hun havde lyst til at være hans reservebedste. Det ville hun gerne og har siden da været en stor del af hans liv. Magnus’ reservebedste er et forbillede for andre bedsteforældre, og derfor løb hun af med titlen som Danmarks Superbedste.

Kåringen af dette års Superbedste

Der udvælges tre finalister, som inviteres til Bedstedag i Tivoli lørdag d. 16. september, hvor vinderen kåres. Vinderen modtager et flot trofæ og cykler fra HP Christiansen til både bedsteforælder og barnebarn, mens 2. pladsen vinder billetter til Flying Superkids, og 3. pladsen vinder to biografbilletter.

Sådan nominerer du din Superbedste

Alle børn kan nominere sin Bedste. Det eneste, du skal gøre, er at skrive en mail eller optage en video, hvor du fortæller, hvorfor det netop er din Bedste, der skal vinde prisen som Danmarks Superbedste.

Send din mail eller video til buf@borneulykkesfonden.dk

Husk at nominere din Superbedste senest den 1. september 2017.

Læs mere på www.superbedste.dk