Kevin kører på Bellahøj

I forbindelse med Copenhagen Historic Grand Prix den 5.-6. august trækker danske Tom Kristensen, Kevin Magnussen og deres racer-kollegaer i køredragten for at samle penge ind til velgørenhed i Race for Riget, hvor publikum kan købe en passagertur.

Race for Riget er blevet et fast element i Copenhagen Historic Grand Prix og en fantastisk mulighed for tilskuerne til at komme helt tæt på alle de professionelle racerkørere.

I én time, både lørdag og søndag, er det muligt for alle gæster og besøgende til Copenhagen Historic Grand Prix at købe en eftertragtet køretur på den spændende racerbane, og alle indkørte midler doneres ubeskåret til velgørenhed. Siden Race for Riget første gang rullede ud på den brandvarme asfalt i 2010, er den samlet donation til velgørende formål løbet op på knapt 2,4 millioner kroner. I år vil det indsamlede beløb blive doneret ubeskåret til BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet.

Far kan ikke, men sønnen kommer

Den 4-dobbelte Le Mans-vinder Jan Magnussen er ambassadør for Race for Riget, men det danske racer-es kører løb i USA for Corvette Racing i samme weekend. Heldigvis kan Race for Riget trække på en perlerække af prominente racernavne blandt andre den 9- dobbelte Le Mans-vinder Tom Kristensen, Formel 1-stjernen Kevin Magnussen (der er søn af Jan Magnussen) Porsche-fabrikskører Michael Christensen, Aston-Martin piloten Marco Sørensen med flere.

Adm. direktør for Copenhagen Historic Grand Prix, Jens Peter Lange siger: – Det er et privilegium og en glæde, at CHGP og velgørenhedsarrangementet Race for Riget igen i år møder enorm opbakning fra de største danske racerstjerner. Vi er ydmyge og stolte over, at kapaciteter som Tom Kristensen, Kevin Magnussen og deres kollegaer med stor villighed stiller op i den gode sags tjeneste og giver publikum den ultimative oplevelse.