Københavns første eSportscenter slår dørene op

Gamingcomputere og konsoller er linet op på ræd og række, en ekstra pc er gjort klar og en tavle hængt op til instruktørerne i det store, lyse rum, som har vinduer ud mod squashbanerne og fitnesscentret La Fit. Københavns nye eSportcenter i Grøndal Multicenter åbner den 16. august og byder velkommen til foreninger, skoler og selvorganiserede, der vil prøve kræfter med den elektroniske sport.

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen har store forventninger til det nye eSportscenter:

– Med eSportscentret har vi skabt et trygt, fagligt og sundt miljø om eSporten. Her kan børn og unge komme ned og blive undervist af uddannede instruktører i gaming og blive klogere på, hvor vigtigt det er at være i god form og spise sundt for at kunne præstere foran skærmen. Samtidig får de unge mulighed for at blive medlem af en forening og et forpligtende fællesskab, siger Carl Christian Ebbesen.

eSport som valgfag

Placeringen af eSportscentret i et af kommunens idrætsanlæg er helt bevidst. Formålet er udover at sidestille eSport med traditionel idræt at få flere inaktive unge ind i foreningslivet.

Der er foreløbigt indgået aftale med Københavns Kommunes Ungdomsskole, som tilbyder eSport som valgfag på Bellahøj Skole, Husum Skole, Brønshøj Skole og Tingbjerg Skole.

En nyetableret eSportsforening er desuden også klar til at starte op i de nye rammer. Herudover har flere lokale idrætsforeninger interesse i at kombinere deres bevægelsestilbud med gaming.

Privatpersoner og foreninger har ligeledes mulighed for at leje faciliteterne på samme måde som eksempelvis badmintonbanerne i hallerne.

Officiel åbning onsdag den 16. august, kl.16 i Grøndal Multicenter på Hvidkildevej, hvor kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen klipper den røde snor og åbner centeret