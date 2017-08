Koncert i Sognecentret

Et sognebarn, som gennem mange år er kommet både i kirken og i Sognecentret, testamenterede flygelet til Brønshøj Kirke og selve renoveringen af instrumentet er også en donation fra et sognebarn. Dette skal nu fejres, og den første koncert afholdes lørdag den 12. august, kl. 16 i Sognecentret, og her kan man opleve søskendeparret Adrija og Einars Everse på henholdsvis flygel og kontrabas.

De er begge uddannede på konservatoriet i Letland. De begyndte for et år siden at spille koncerter sammen i Letland, Tjekkiet og Danmark. Sammen tager de publikum på en spændende rejse med oprindelig og virtuos musik for kontrabas og klaver. Efter koncerten vil der være et lille glas til de fremmødte, hvor man kan møde de to musikere og se nærmere på instrumentet.



Pianisten ved koncerten, Adrija Everse. Foto: presse