Lærerigt EM for unge Silas

Silas Hoegh fik en lovende start i sin allerførste start i det indledende heat i EM-semifinalen i Sverige. Men måske var han for tændt, for selv om forhjulet løftede sig som det skulle, og han lå nummer 2 i første sving, så gik delt galt, da han i næste sving ville overhale på den lille svenske bane. Han styrtede. Han slap for at slå sig, men hans selvtillid var rystet.

Det sås i de efterfølgende heats, hvor han også kæmpede med at få bid i banen, da den er blevet hård og glat. Noget der generer de lette kørere. Silas endte med at få 3 point efter 5 heats og gik derfor ikke til søndagens finale. Men Brønshøj-drengen fik god erfaring i kamp mod Europas bedste.

Finaledagen blev brugt til at heppe og hjælpe de danske kørere, og heldigvis lykkedes det en dansker, Marcus Birkemose fra Fyn, at vinde europamesterskabet. En kæmpe oplevelse, og Silas fik stor ros af landstræner Erik Gundersen: ”Silas kommer igen næste år”. Det håber vi så. Nu gælder det DM på hjemmebanen i Slangerup den 2. september.