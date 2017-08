Legaliser hash

Af Rune Dybvad (A), Medlem af Københavns Borgerrepræsentation

Der har – i de sidste uger – været stor debat af banden Loyal To Familias fremmarch på Nørrebro. Højrefløjen forsøger at tørre ansvaret af på Københavns overborgmester Frank Jensen, men i virkeligheden skal svaret findes på Christiansborg: Legaliser hashsalg, og fjern bandernes hovedfinansiering.

De københavnske gader skal ikke være kulisse for bandernes kampe. Det skaber utryghed og risikerer at ramme uskyldige borgere. Myndighederne står magtesløse over for de kræfter der er på spil: De økonomiske incitamenter ved hashsalget er så store, at der konstant vil være kampe om markedsandelene.

Det er helt almindelige borgere, der ryger hash og dermed ufrivilligt er med til at finansiere bandernes voldelige fremfærd. Ønsker man at ryge hash, kan man nemt skaffe det i de københavnske gader, parker og sociale boligblokke. I stedet for at bidrage til samfundsøkonomien finansierer hashsalget, på nuværende tidspunkt, bandernes aktivitet.

Skal vi for alvor have krammet på banderne, skal vi fjerne deres finansieringsgrundlag og dermed åbne for et offentligt kontrolleret hashsalg. Det vil også give mulighed for at skabe bedre rammer for salget. Danmark bør gå foran som det sociale foregangsland, vi er.

Der er allerede bred opbakning til det i Københavns Borgerrepræsentation. Men vi mangler handling fra Christiansborg!