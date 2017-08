De to har hold har haft mange opgør mod hinanden, og disse har altid været intense og tætte. I de to seneste opgør er det endt med 5 uafgjorte, og hvis et af holdene har vundet, så har det kun været med et mål.

I sommerpausen mødtes de to hold til en forpremiere på mosederbyet i en træningskamp på Tingbjerg Ground. Her blev der gået til stålet med masser af tacklinger og tænding, og hvor hvepsene kunne tage en snæver 1-0 sejr.

Vi håber på en gentagelse, når de to hold brager sammen på lørdag kl. 15. Men spillerne skal bruge jeres hjælp, så kom ud til Tingbjerg og blæs uglerne tilbage til Gladsaxe.

Men inden hvepsene skal på uglejagt, gælder det først kamp i 2. runde af DBU Pokalen. Modstanderen vil være ligarivalerne fra Næstved, der gæster Tingbjerg Ground i morgen kl. 19. Så drop madlavningen, tag ud til Tingbjerg og køb en pølse eller to, mens du ser Brønshøj spille sig tættere på Europa.

Og forhåbentlig kan en sejr i midtugen give selvtillid til at sætte uglerne på plads.

Derudover ønsker vi AB’s spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.