Musik for fuld udblæsning

Også i år var der rejst telte op til både underholdning og til boder med alt fra genbrug, smykker, Tupper Wear og blomster til lykkehjul, grillpølser og Ismageriets sjove isbil. Hver år bliver der endvidere inviteret populære kunstnere til at underholde blandt andre gengangere som Keld og Hilda Heick, More Jacks og Sussi og Leo. Men der var også nye kunstnere som Pernille Højmark og Fede Finn&Funny Boyz på programmet.

-Det er faktisk ret fantastisk at få lov til at synge for de ældre, og jeg har efterhånden gjort det nogle gange. Mine oldgamle klassikkere som Solitudevej, Ølhunden og Fandens Oldemor er sange, som de fleste kan synge med på og er viser, som de kan huske fra deres egen ungdom, fortæller Pernille Højmark, mens hun hjælper en ældre dame på plads i teltet. Osvald sangene har Pernille Højmark sunget, siden hun selv var barn og hun nyder at kunne få lov til at synge dem for et publikum, som kender dem.

-Det er vigtigt, at man ikke taler ned til de ældre og respekterer, at de har levet et langt liv. Derudover er den generation meget mere løsslupne end vi er i dag, fortæller Pernille Højmark, der også fyrede sjove og lidt frække kommentarer af ind i mellem sine numre til stor glæde for de 400 ældre beboere, der havde fundet vej til teltet tirsdag eftermiddag.

-Vi har plads til 400 gæster i teltet hver dag og der er også det antal, der har meldt sig. Vi har som sidste år også inviteret gæster fra de omkringliggende plejehjem og der er der 50, der har tilmeldt sig, fortæller Susanne Christensen, der er centerleder for Poppelbo, Lærkebo og Aktivitetscenter Brønshøj.

Foto: Kaj Bonne