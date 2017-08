Naturpleje og Kirkemosens natur

Torsdag den 31. august mellem kl. 14 og 17 er alle velkomne til at kigge forbi Kirkemosen i løbet af eftermiddagen.

Kirkemosen ligger mellem Boldklubben FIX´s baner på Brønshøj Kirkevej, Hareskovvejen og Pilesvinget med adgang fra Pilesvinget. Kirkemosen blev overtaget af Københavns Kommune i 1933 og har et samlet areal på ca. 4 hektar og er omkring 2 meter dyb på det dybeste sted.

Ved arrangementet kan man prøve at slå med le og være med til at gøre en forskel for biodiversiteten, få en snak med de engagerede frivillige i mosens naturplejelaug, og høre naturentusiastiske fortællinger om Kirkemosens fascinerende natur.

Man er velkommen til blot at kigge, men hvis man vil give en hånd med naturplejen, er praktisk tøj og handsker en god idé. Arrangeres i samarbejde mellem Utterslev Mose Naturplejelaug, Brønshøj- Husum Lokaludvalg og ”Mere liv på din egen grønne plet”. Bag initiativet står lokale kræfter, som Troells Meldgaard, Torkil Pedersen, Richard Hare, Anders Adams, Rikke Milbak m.fl. ”Utterslev Mose Puljen” og Brønshøj -Husum Lokaludvalg støtter arrangementet.