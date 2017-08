Ny asfalt på Hareskovvej ved Brønshøj

Fra den 15. august og tre uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på Hareskovvej ved Brønshøj i begge retninger.

Arbejdet udføres om aftenen/natten mellem kl. 20 og 6 og starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny mindre støjende asfalt, og til slut påføres der striber. Resultatet bliver en mindre støjende asfalt for naboerne, en mere jævn kørebane og bedre køreoplevelser for trafikanterne.

Om aftenen og natten vil der være indsnævring til en kørebane. Uden for arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.