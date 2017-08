Ny Reparationscafé i Pilegården

Danskerne bruger hvert år færre og færre penge på at reparere. Men hvorfor smide ting ud, når det oftest er småreparationer, der forlænger tingenes levetid?

Nu kan du være med til at mindske overforbruget og affaldsmængden. Enten ved at stille din egen ekspertise til rådighed og være med til at fikse ting, eller simpelthen ved at kigge forbi med en ting under armen, som du gerne vil have fikset. Første reparationscafé er mandag d. 28. august kl. 17-19 og herefter én mandag om måneden.

Målet er at reparationscaféen med tiden udvikler sig til et hyggeligt makerspace, hvor folk mødes om at give brugte ting og sager nyt liv i hyggeligt samvær. Andre discipliner er også velkomne, så er man vild med at redesigne eller upcycle, så er man også mere end velkommen til at dukke op eller kontakte Mette Bøgelund på metteb@kff.kk.dk eller tlf. 27 15 68 43. Reparationscaféen finder sted i garagebygningen i haven bag Kulturhuset Pilegården på Brønshøjvej 17, og der er kaffe på kanden.

Der er reparationscafé næste gang d. 25. sep., 30. okt. og 27. nov. kl. 17-19.