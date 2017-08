Ny skudepisode i Tingbjerg

En tilsyneladende tilfældig dreng blev sent fredag eftermiddag offer for et skyderi på en stiforbindelse mellem Tingbjerg og Høje Gladsaxe. To p.t. ukendte gerningsmænd kom kørende på en knallert på stien, hvor de affyrede flere pistolskud mod drengen. Politiet oplyser, at drengen er helt uden relationer til det såkaldte bandemiljø og befandt sig tilfældigt på stiforbindelsen.

Politiet mødte talstærkt op, men det er endnu ikke lykkedes at pågribe gerningsmændene, der må formodes at være involveret i den verserende bandekonflikt i København, hvor der har været en længere række skudepisoder. Politiet betegner det seneste skyderi i Tingbjerg som kujonagtigt og vanvittigt.

– Hvis du ved hvem de er, har hørt dem prale af deres vanvidshandling eller bare har hørt om det, håber vi, at du vil kontakte Københavns Politi og fortælle om din viden. Vi sidder klar ved telefonerne på 114 og venter på dit opkald. Så ved du noget eller ser du noget, er det vigtigt at du ringer til os, og ikke tænker, at der er der nok andre, der gør, siger politiet i en pressemeddelelse.