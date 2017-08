Pas på de små på vejene

Sidst år begyndte 66.574 børn i skole ifølge Undervisningsministeriet. Når et tilsvarende antal børn i august for alvor bevæger sig ud i trafikken, er der god grund til at passe ekstra på.

Især hvis man har for vane at køre for hurtigt, og det har mange, afslører en undersøgelse fra Applus Bilsyn blandt 1.206 bilister.

90 procent af bilisterne i undersøgelsen er opmærksomme på skolestartkampagnerne. Alligevel oplever lige så mange respondenter bilister, der ”kører for stærkt ved skoler”. 20 procent møder biler, der ikke holder for skolepatruljen og næsten lige så mange, der kører ”mod ensretningen” ved skolen.

– Tallene indikerer, at mange bilister tilsyneladende har for travlt. Det kan hænge sammen med, at nogle forældre er mest opmærksomme på deres eget barn og måske lidt mindre på andres. Men som ’hård trafikant’ skal man selvfølgelig være opmærksom på alle, og skoleområder er særligt sårbare. De nye i skolestartsalderen kender sjældent trafikreglerne, siger adm. direktør hos Applus Bilsyn, Per V. Rasmussen.

5 råd til at passe på de små

1. Overhold fartgrænsen. Din fart kan skabe farlige situationer og utryghed på skolevejene. Ved at trykke lidt mindre på gaspedalen kan du bremse markant hurtigere.

2. Orienter dig grundigt. Børn kan være impulsive i trafikken og kan krydse vejen uden at se sig ordentligt for. Hold øje med holdende biler hvor børn kan løbe ud fra.

3. Særlige regler ved skoler. Skolepatruljer, 40 km/t-begrænsninger og ensretning omkring skole kan hæmme din kørsel, men de styrker trafiksikkerheden for de små.

4. Pas på når du bakker. Bakkende biler skaber forholdsvist mange ulykker, viser undersøgelser. Få øjenkontakt hvis du bakker og vent til der er fri bane.

5. Sideveje og højresving. Omkring 40 procent alle cyklistuheld forekommer i vejkryds uden lys. Ofte overser cyklister faren fra sideveje og kører ud uden at holde tilbage. Bid mærke i højresving hvor cyklister kan ’gemme’ sig i den blinde vinkel, når du drejer.