Pia Kjærsgaard på besøgte Brønshøj Rotary Klub

Forleden havde Brønshøj Rotary Klub besøg af Pia Kjærsgaard, der fortalte om sin karriere og om livet som en kendt person. Klubbens præsident Helge Andersen introducerede foredragsholderen med et kort oprids af familieforhold og uddannelses- og karriereforløb samt meritter indenfor politik.

Herefter fik Pia Kjærsgaard ordet. Hun fortalte åbenhjertigt og levende om tiden efter formandskabet for DF hvor hun har indtaget hvervet som Folketingets formand – et hverv som hun har varetaget med ildhu siden sommeren 2015. Pia Kjærsgaard har tænkt sig at blive ved i politik, så længe hun synes, det er sjovt og så længe vælgerne og vor herre vil det.

-Der blev efterfølgende vist en video om Folketinget samt en meget morsom video om Ungdomsparlamentet som udpeges gennem skolevalg og som er blevet en tilbagevendende begivenhed for folkeskolernes 8. og 9. klasser. Vi fik også nogle anekdoter fra Pia Kjærsgaards liv som offentlig person og et fint indblik i hendes nuværende position – ikke mindst på baggrund af de svar hun velvilligt gav det spørgelystne publikum, fortæller Helge Andersen.