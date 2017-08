Red Barnet har brug for indsamlere

Hver time er der børn, der kæmper for at overleve. Det er børn, der sulter og er ved at tabe kampen mod underernæring. Børn, der flygter fra bomberne i de voksnes krig. Børn, der bliver udsat for vold. Søndag den 3. september 2017 samler Red Barnet ind til de mest udsatte og sårbare børn, men organisationen mangler indsamlere.

– Alle børn har ret til en god og tryg opvækst, men desværre er der børn, både ude i verden og herhjemme, der ikke får opfyldt de behov. Derfor går pengene fra årets landsindsamling til alle de børn, der har brug for beskyttelse og hjælp til et bedre børneliv, siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet.

Jo flere frivillige indsamlere, der går på gaden i Brønshøj og Husum, jo flere børn kan Red Barnet hjælpe både herhjemme og ude i verden.

– Vi samler ind til udsatte og sårbare børn. Det er her, vi viser børnene, at de ikke er alene, og at vi kan redde og beskytte dem og give dem håb. Hvis du giver børnene tre timer af din tid, så er du med til at redde børneliv, for hver time tæller, når vi samler ind, siger Jonas Keiding Lindholm.

Få indsamlingsbøtten sendt til døren

For første gang kan man som indsamler selv vælge sin rute direkte på Red Barnets hjemmeside. Herefter sender Red Barnet en indsamlingsbøtte hjem til indsamlerne på deres adresse, og så er er der kun tilbage at tage familie eller venner under armen og gå ud og ringe på dørene den 3. september.

Hver time tæller for de afkræftede, svært underernærede og syge børn. Hver time tæller for børn i nød – og der er stadig brug for indsamlere i Brønshøj og Husum.

Kontakt presseansvarlig Gitte Bank Jensen i Red Barnet, gbj@redbarnet.dk eller telefon 2155 2045, hvis du ønsker at få oplyst, hvor mange indsamlere der mangler i din by eller dit område.



Så meget kan Red Barnet hjælpe for dine tre timer

For 50 kroner kan vi give vaccination mod mæslinger til to børn

For 150 kroner kan vi give rent vand til tre skoleelever i en måned

For 200 kroner kan vi give tæpper til at holde syv børn varme om vinteren

For 275 kroner kan vi give mad til en familie i to uger