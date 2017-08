Rekordårgang på Efterslægten

De nye kursister fra 1. G boblede af begejstring, da de i onsdags gik over skolegården på HF-Centret Efterslægten efter deres første skoledag

Det begyndte med, at næsten ingen kendte hinanden, det sluttede med, at mange havde lært hinanden at kende. Og til sidst kom der så besøg af nogle, som alle kendte.

Med 325 nye kursister i hele ti 1. HF-klasser kunne rektor Anne Frausing byde velkommen til den største årgang nogensinde i Efterslægtens 231 år lange historie. ”I er ikke blot den største årgang nogen sinde,” sagde Anne Frausing, ”I er også årgang nummer 50 som tager en HF-uddannelse – så mange år er det nemlig, siden HF opstod som en gymnasial uddannelse i Danmark.

Og så er I også årgang nummer 1, som begynder jeres HF-uddannelse under den nye reform. I er specielle. Og I er specielt velkomne,” lød det fra talerstolen.

De mange spændte nye kursister blev ud over rektor budt velkommen af ældre kursister. Øvrige medarbejdere og af lærernes band med fællessang. Derefter var der så dømt ”sightseeing” rundt på den store skole med de mange nye og nyrenoverede lokaler og områder, inden det ringede ind til første time.

Ingen nåede at blive skoletrætte denne første dag, for allerede ved middagstid var det tid til lege og hygge på de store græsarealer omkring skolen.

Og så ventede der en overraskelse

Klokken tolv var Efterslægtens aula stopfuld for anden gang, da rektor Frausing bød velkommen til dagens sidste indslag med disse ord: ”En HF-uddannelse på Efterslægten handler også om almen dannelse. Og almendannelse handler blandt andet om kulturforståelse.

Derfor har vi i dag inviteret to eksperter, der kan belyse kulturforskelle. De nu endnu mere spændte kursister brød ud i vild jubel, da Anne Frausing kunne afsløre, at der var dømt ”ekstra klogskab” til HF’erne, idet dagens gæster var stand up’erne Adam og Noah, som i en lille halv time underholdt kursister og personale med det, som de selv kalder et ”optrædningsshow live”.

Det blev en lektion i kulturforståelse, og i et rablende tempo gav Adam og Noah en forklaring på, hvorfor danskere går nøgne på stranden, og hvorfor ”brune bros” ikke gør det, hvorfor man skal sige nej tak, når man bliver indbudt til at spise med – og på hvorfor danskere klapper, når flyet lander, men ikke når deres bil stopper.

Skoleåret kom godt i gang på Efterslægten med Adam og Noahs påmindelse om, at det kan være en god oplevelse at blive klogere.