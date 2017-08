Skulptur måske tilbage til Husum

Mandag i denne uge skal Teknik- og Miljøforvaltningen drøfte et forslag fra Socialdemokratiet om, at det pålægges forvaltningen at udarbejde en indstilling om tilbageflytning af skulpturen ”Granskende Pige” til Husum Bypark. De politiske forhandlinger foregår efter avisens deadline, men vil blive refereret i næste uges avis.

I forbindelse med en tidligere renovering i 2008 af det grønne parkområde mellem Frederikssundsvej, Husumvej og Korsager Allé, det område der i dag betegnes Husum Bypark, blev skulpturen ”Granskende Pige” flyttet fra sin daværende placering i parken til en placering på fortovet ved LiteraturHaus i Møllegade på Nørrebro.

Lokalt i Husum har der siden været bestræbelser for at skulpturen vender tilbage til bydelen og en genplacering i Husum Bypark. Også Brønshøj-Husum Lokaludvalg har udtalt, at man ønsker skulpturen tilbage til bydelen.

Skulpturen blev opstillet i Husum i 1934 og er udført af Anders J. Bundgaard i bronze og granit. Den viser en nøgen knælende pige, der er optaget af at læse skriften på en runesten. Hun formodes at være et symbol på det modtagelige barn, der tørster efter viden.