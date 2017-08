Sommerkoncert i Grundtvigs Kirke

Det er den første koncert i rækken af fem orgelkoncerter på kirkens to fremragende Marcussen-orgler i august.

Foruden musik af Gabrieli, Cabanilles og Joh. Seb. Bach vil Di Rosa afslutte koncerten med improvisation over et tema som han først får givet under koncerten. Det er en særlig orgel-diciplin som kun få tør kaste sig ud i. Efter koncerten er man velkommen til at nyde et glas med de øvrige koncertgæster og aftenens solist.

Der er gratis adgang da koncertrækken er støttet af Oticon-Fonden og Augustinus Fonden.