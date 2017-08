Spring For Livet giver mulighed for at mødes med andre aktive seniorer på tværs af byen og være sammen om fysisk aktivitet. Det sker via åbne træninger i foreninger, aktivitetscentre og meget mere. Desuden afholder DGI i samarbejde med en lang række organisationer årets store senioridrætsdag, Spring for Livet Motionsdagen, i Nørrebrohallen, torsdag den 14. september, kl. 9.30-14.30.

Gratis morgenmad og frokost

Hvert år afholder DGI og en lang række organisationer Spring for Livet Idrætsdagen, der kan give aktive seniorer inspiration og aktivitet dagen igennem. Målet med dagen er, at deltagerne får gode og alsidige oplevelser med idræt og motion, og at man møder en masse aktive ligesindede. Programmet vil være sammensat så alle kan være med, og så der er noget for enhver smag. Man vælger selv, hvor mange aktiviteter man vil deltage i, og det kræver ingen forhåndstilmelding. Der er mulighed for bl.a. prøve

floorball, yoga, linedance, gymnastik, krolf, selvforsvar samt meget mere.

Til deltagerne er der gratis gavepose, morgenmad, frokost og inspirerende foredrag.

Vil man i gang med motion eller finde en ny idræt, kan man besøge hjemmesiderne aktivtaeldreliv.dk eller springforlivet.kk.dk, hvor man kan få et samlet overblik over de mange motionstilbud, der er i København.